Gonzalo Garcia aproveita chances no Mundial e ofusca Rodrygo e Endrick no Real Madrid

Aos 21 anos, o atacante Gonzalo Garcia não é destaque nem mesmo no site do Real Madrid. Ele não é listado no elenco do time principal, mas no Castilla, a segunda equipe. No Mundial de Clubes, porém, ele aproveitou uma chance improvável e ofusca os badalados brasileiros Rodrygo e Endrick.

Titular nas cinco partidas do Real na competição, ele acumula quatro gols e uma assistência. Lidera a artilharia do Mundial, ao lado de Di Maria, do Benfica, e do brasileiro Marcos Leonardo, do Al-Hilal, que já deixaram o torneio dos EUA.

Com Endrick se recuperando de lesão e uma gastroenterite de Mbappé, Gonzalo Garcia ganhou uma chance do técnico Xabi Alonso na estreia contra o Al-Hilal e não decepcionou. Foi o autor do gol do Real no empate em 1 a 1, no qual permaneceu até o final do jogo. Rodrygo, que também começou como títular, foi sacado no segundo tempo, para dar lugar a Brahim Diaz.

Na partida seguinte, contra o Pachuca, Gonzalo foi novamente como titular, enquanto Rodrygo ficou no banco e não foi utilizado. Foi o único jogo do Mundial no qual o atacante formado na base do Real não marcou, mas ele deu a assistência para Arda Güler fazer o segundo gol do time na vitória por 3 a 1.

Após a fase de grupos, mesmo com Mbappé recuperado e à disposição, Xabi Alonso manteve Gonzalo no ataque no mata-mata e viu sua escolha dar resultado. Gonzalo marcou no triunfo por 1 a 0 sobre a Juventus nas oitavas e fez o primeiro da vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund nas quartas.

Após a classificação para a semifinal, na qual enfrenta o Paris Saint-Germain, Xabi Alonso foi questionado se escalaria Mbappé como titular. O técnico desconversou sobre a decisão que pode tirar um dos artilheiros do Mundial do time. "Não faço ideia. A partir de amanhã (domingo), vou começar a pensar nisso."