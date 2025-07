Garoto de Ipanema, Renato Gaúcho vira personagem da Copa do Mundo de Clubes

Renato Gaúcho já é o personagem da Copa do Mundo de Clubes. Não dá para dizer que é o melhor treinador. Pode ser Luis Enrique, do Paris Saint-Germain. Impossível afirmar que dirige o melhor time. Este pode ser o Real Madrid, ainda invicto. Mas Renato é centro das atenções das transmissões de televisão e foco até de treinadores estrangeiros em suas entrevistas coletivas. Enzo Maresca foi um dos que o elogiaram: "O Fluminense tem uma equipe defensivamente muito organizada."

Além disso, Renato coloca os treinadores brasileiros em evidência depois de uma década de ostracismo. Depois do 7 x 1, é comum ouvir que o Brasil não tem mais treinadores nem conhecimento tático. A semifinal da Copa de Clubes não terá técnico português, nem inglês, nem alemão ou argentino. São dois espanhóis, um italiano e um brasileiro.

"Trabalho para isso", diz Renato

Ao escutar o comentário de que está sendo elogiado em entrevistas de técnico, Renato responde: "Trabalho para isso.". Com ironia, também completa: "Para você ver..." Ou seja, Renato não reclama, mas sabe que muitas vezes foi tratado como se não entendesse de tática nem estratégia. Isto produziu um comentário de Abel Ferreira na entrevista coletiva depois da derrota para o Chelsea: "Vocês é que não valorizam o que têm." Só errou o endereço ao afirmar que gostaria de ser convidado por Renato para jogar futebol, ou futevôlei, em Copacabana. Renato mora em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Apesar de gaúcho de Guaporé, de ter crescido em Bento Gonçalves e começado sua carreira em Porto Alegre, considera o bairro de Ipanema a sua casa.

O técnico que é uma estátua. As transmissões da Copa do Mundo para os Estados Unidos destacaram os feitos de Renato nos tempos de jogador. Na estreia, contra o Borussia Dortmund, a narração afirmou: "Este é um treinador de futebol que tem uma estátua em sua homenagem na frente de um estádio de futebol." O jogo correu, a bola chegou perto do banco de reservas, Renato devolveu para o campo e o locutor reforçou: "Aí está o técnico que é uma estátua num campo de futebol.".Renato Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem em frente à Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mas a imagem é referência à sua participação como jogador, campeão mundial pelo Grêmio, em 1983. Naquela final, marcou os dois gols da decisão contra o Hamburgo, da Alemanha.

Renato e Guardiola são os dois únicos técnicos a participar do Mundial Interclubes nas três versões. Mas Guardiola já foi embora, eliminado nas oitavas de final. Renato passa a ser o único a disputar semifinais ou final nas três versões. A velha Copa Intercontinental, que venceu pelo Grêmio contra o Hamburgo, o Mundial com os campeões continentais, em 2017, contra o Real Madrid, e a semifinal deste ano, contra o Chelsea. Guardiola foi finalista contra o São Paulo em 1992, campeão da Copa na versão dos vencedores continentais quatro vezes e eliminado nas oitavas desta vez.

Renato também foi atração por seu lado folclórico. "Este treinador é famoso pela quantidade de mulheres com quem se relacionou", disse o locutor em transmissão para a Argentina..

O ponto central é ser um técnico brasileiro nas semifinais de uma Copa do Mundo sem treinadores de países mais valorizados. As semifinais não terão treinadores de Portugal. Os portugueses venceram 75 troféus em 30 países no século 21, depois de conseguirem misturar teoria e prática, com formação de seus profissionais nas universidades. Também não haverá ingleses, nem alemães, nem argentinos ou holandeses. Os ingleses não ganham o Campeonato Inglês desde Howard Wilkinson, no Leeds United, em 1992. São 33 anos de j,ejum.

Enzo Maresca é italiano, mas também ha´quem o julgue desprezado em seu país. Em sua conferência de imprensa depois da vitória sobre o Palmeiras, foi questionado sobre suposto desprezo de imprensa e torcida italianos por seu trabalho. Respondeu: "Quem tem de responder isso são jornalistas e torcedores. Eu trabalhei dez anos da minha carreira de jogador fora da Itália. Talvez por isso, eu seja menos conhecido."

Mareca se posicionou e não houve revide. Respeita o trabalho de Renato Gaúcho. O desafio será no campo do estádio MetLife na tarde da próxima terça-feira.