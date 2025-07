Fora de casa, Vila Nova bate a Ferroviária e encosta no G4 da Série B

O Vila Nova triunfou sobre a Ferroviária, fora de casa, por 3 a 1 neste domingo, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Weverton, Dodô e Junior Todinho anotaram os gols dos visitantes na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP. Carlão diminui pelo time da casa.

A vitória leva o Vila Nova à sétima colocação da tabela do torneio, com 22 pontos, dois de diferença para o G4. A Ferroviária, por sua vez, fica na 13ª posição com 18 pontos conquistados.

Ambas as equipes têm seus próximos compromissos pela 16ª rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Operário no Estádio OBA, nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília). Já a Ferroviária visita o Criciúma no próximo domingo (13), no Estádio Heriberto Hülse, às 20h30.

Os gols do jogo

Com apenas dois minutos de jogo, o Vila Nova inaugurou o marcador. Dodô cobrou escanteio e Tiago Pagnussat testou firme para a defesa do goleiro Denis Júnior. Weverton aproveitou o rebote e finalizou no alto para marcar o primeiro gol do jogo.

Após dez minutos, Thayllon recebeu pela esquerda e cruzou rasteira no meio da área para Carlão. O atacante recebeu na marca do pênalti e bateu de primeira para empatar o confronto.

Passados dez minutos do início da segunda etapa, Gustavo Medina impediu um cruzamento com a mão e foi marcado pênalti para os visitantes. Dodô foi para a cobrança e estufou às redes da meta adversária.

Já aos 53 do segundo tempo, Junior Todinho dominou dentro da área em velocidade, driblou o goleiro Denis Júnior e empurrou a bola para o fundo do gol.