Fluminense tem folha salarial "desprezível" em comparação com semifinalistas do Mundial

O Fluminense está nas semifinais do Mundial de Clubes e vai enfrentar o Chelsea na próxima terça-feira. No outro duelo desta fase, PSG e Real Madrid medem forças. Comparando entre todos os semifinalistas, o Tricolor tem folha salarial "desprezível".

Segundo o Instituto Capology, o Fluminense tem uma folha salarial anual de 22,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 143 milhões). Enquanto o Chelsea, seu adversário, tem folha salarial de 201 milhões de euros (cerca de R$ 1,29 bilhão).

O PSG tem folha salarial anual um pouco menor do que à do Chelsea, com um valor de 196 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,26 bilhão). Já o Real Madrid é a folha salarial mais cara de todos os 32 participantes: 280 milhões de euros (cerca de R$ 1,788 bilhão).

Fluminense x Chelsea

Dentro de campo, o técnico Renato Gaúcho define nesta segunda-feira os 11 titulares. Para este compromisso, o Fluminense não conta com o zagueiro Juan Freytes e o volante Martinelli, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

Tudo indica que Thiago Santos vai entrar para compor um trio de zagueiros com Thiago Silva e Ignacio. Mas existe a remota possibilidade de um reforço de meio-de-campo, com mudança de esquema.

A suspensão de Martinelli evita esta mudança de esquema, uma vez que Hércules deve ganhar uma vaga para ocupar a defesa dos zagueiros, atuando como volante ao lado de Facundo Bernal.

O lateral-direito Samuel Xavier, substituído com um quadro de desgaste muscular, será reavaliado. Se ele for vetado, Guga entra na lateral. Do lado esquerdo, Renê, que cumpriu suspensão contra o Al-Hilal, reaparece na vaga de Gabriel Fuentes.

O esboço de time para terça-feira tem: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos; Samuel Xavier (Guga), Facundo Bernal, Hércules, Nonato, Jhon Arias e Renê; Germán Cano.