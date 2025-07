Flamengo se apega ao valor da multa para segurar Léo Ortiz

O Flamengo sabe que a janela de transferências que está aberta na Europa pode lhe gerar problemas em relação a Léo Ortiz. O jogador de 29 anos é alvo de alguns grandes clubes europeus e os flamenguistas não desejam perdê-lo neste momento.

O valor da multa rescisória é o principal trunfo. Ela é de 80 milhões de euros, mais de R$ 480 milhões, e ele tem contrato até 2028. Isso faz com que um clube só possa contratá-lo com aval do Flamengo ou pagando a multa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Le?o Ortiz (@leortiz33)

Facilidade para ir à Itália

Como Léo Ortiz tem passaporte italiano, isso o torna atraente para vários clubes da Europa. Neste cenário, ele não entra na cota de estrangeiro dos elencos dos times do Velho Continente.

Juventus e Roma, da Itália, por exemplo, já manifestaram interesse no jogador. Mas não formalizaram proposta. O mesmo aconteceu com o Sevilla da Espanha. Clubes russos também fizeram consultas por ele.

Cria das categorias de base do Internacional, Léo Ortiz também defendeu o Sport antes de se transferir em 2019 para o Bragantino, onde foi destaque na temporada de 2022. No ano seguinte foi para o Flamengo, onde tem 62 jogos e cinco gols.