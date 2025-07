Fifa reduz significativamente preço dos ingressos para Fluminense x Chelsea

Visando maior procura nos jogos do Mundial de Clubes, a Fifa decidiu reduzir drasticamente o preço dos ingressos para a semifinal entre Fluminense e Chelsea. A entrada no MetLife Stadium, que começava em 473,90 dólares (aproximadamente R$ 2.500), caiu para 13,40 dólares (aproximadamente R$ 72,00), segundo o The Athletic.

O receio da Fifa com a falta de público nos estádios, no entanto, não é novidade. O valor dos ingressos para as partidas dos clubes brasileiros durante as quartas de final do Mundial também foram muito reduzidos.

No Camping World Stadium, na Flórida, os torcedores pagaram apenas 11,15 dólares (aproximadamente R$ 60,00) para acompanhar a classificação do Fluminense diante do Al-Hilal. Assim como para Palmeiras x Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A única exceção foi o Real Madrid, que conseguiu atrair pelo menos 60 mil torcedores a todos os seus jogos durante a competição. Na vitória contra o Borussia Dortmund no último sábado, 76.611 torcedores assistiram ao jogo no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com isso, a entrada para a semifinal entre os Merengues e o campeão europeu Paris Saint Germain, segue com preço normal, começando em 199,60 dólares (aproximadamente R$ 1.000,00).