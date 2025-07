Famalicão anuncia contratação do lateral Garcia, ex-Palmeiras; veja detalhes

O Famalicão, de Portugal, anunciou, neste domingo, a contratação do lateral direito Gustavo Garcia, ex-Palmeiras. O jogador, formando na base alviverde, assinou um vínculo em definitivo por quatro temporadas com o time português.

Garcia estava emprestado ao Nacional, de Portugal, vínculo que se encerrou no fim de junho. Sem espaço no Palmeiras, foi negociado, dessa vez, de forma definitiva. Seu contrato com o Verdão era até 2027. No período em que defendeu o Nacional, desde julho de 2024, disputou 33 partidas, sendo 31 como titular, e deu duas assistências.

Na publicação do anúncio, o perfil do Palmeiras interagiu e desejou: "Boa sorte, minha Cria".

"Reuni com a minha família assim que soube do interesse e sentimos que seria um grande passo na minha carreira. Falei com o Lucas Calegari, Ian Custódio, Otávio e Sorriso (brasileiros que atuam no Famalicão) e todos eles rasgaram elogios ao clube. Já tive a oportunidade de comprovar tudo o que me disseram e agradeço por me terem aberto um caminho para tocar a minha vida", disse Garcia.

O jogador de 23 anos chegou ao Palmeiras aos 12 anos, em 2014, quando começou atuando pelo futsal. O jogador teve sua primeira chance no profissional em 2021, já com Abel Ferreira no comando. Nesse mesmo ano fez o maior número de jogos com a camisa palmeirense, com 11 partidas, ao lado de 2023.

No ano seguinte, fez apenas cinco partidas. No Verdão, ele enfrentou forte concorrência no setor, com os experientes Mayke e Marcos Rocha. Na época em que deixou o Palmeiras, o clube alviverde havia acabado de contratar Giay, que, atualmente, é o titular na posição. Os veteranos, ainda, têm vínculo até o fim deste ano.