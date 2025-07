Ex-dirigente do Corinthians, Alessandro não planeja assumir novo cargo tão cedo: "Vivendo outra vida"

Ex-dirigente do Corinthians, Alessandro não tem planos de assumir um novo cargo diretivo no futebol tão cedo. Pelo menos foi o que ele mesmo garantiu após o amistoso entre lendas do Timão e do Boca Juniors, realizado no último sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

"Não tive nenhuma proposta. Tive, assim, consultas. Essas posições, assim como você vai atrás de um atleta, primeiro você consulta para ver se há a possibilidade para, depois, ser mais assertivo. Não teve nada. Sinceramente, hoje não tenho a cabeça voltada para trabalhar novamente no futebol", afirmou o ex-jogador.

"Entendo perfeitamente como funciona um departamento, as conexões de todas as áreas, as responsabilidades que cada área tem, principalmente na área técnica, que é a mais essencial dentro do clube. Mas eu, hoje, estou vivendo uma outra vida na minha cidade natal, cuidando da minha família, das minhas filhas. Não tenho pretensão nenhuma. Qualquer convite que ocorrer, você pode ter certeza que vou agradecer profundamente, mas chance zero", completou.

Alessandro se tornou dirigente logo após se aposentar da carreira de atleta e foi coordenador de futebol do Corinthians entre 2014 e 2016. Depois, assumiu a gerência, cargo que ocupou de 2016 a 2019. Neste período, o time conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e outros dois Paulistas (2017 e 2018).

Já no início de 2020, Alessandro deixou o clube e o ex-zagueiro Vilson Menezes assumiu o posto de gerente de futebol. O ex-capitão corintiano, então, resolveu estudar, fazer cursos de gestão na CBF e chegou até a recusar uma proposta do Flamengo.

Foi em 2021 que Alessandro retornou ao Corinthians, no início da gestão de Duilio Monteiro Alves. O ex-atleta voltou à gerência de futebol do clube em janeiro daquele ano, mas deixou o clube ao fim do mandato de Duilio, que se encerrou em dezembro de 2023.

Alessandro não se considera ídolo

Antes mesmo de assumir cargos na diretoria do Corinthians, Alessandro fez história com a camisa alvinegra. O ex-lateral direito defendeu o clube por seis anos e disputou 258 jogos pelo Timão. Ele anotou quatro gols e ajudou o time a conquistar oito títulos.

Alessandro ainda foi o capitão do Corinthians em dois dos títulos mais importantes da história recente do clube: a Libertadores e o Mundial, ambos em 2012. Não à toa, o ex-jogador marcou presença no amistoso comemorativo do último sábado, que celebrou os 13 anos da conquista da América.

Para além dos títulos, Alessandro sempre foi muito reconhecido pela Fiel Torcida como um jogador de garra e vontade, características que precisam ser inerentes àqueles que vestem a camisa do Corinthians. Até por isso, o ex-defensor é considerado um ídolo por muitos. Acontece que ele não vê dessa maneira.

"Eu tive um período de atleta de futebol que foi muito especial, de muitas conquistas. Admiro demais o torcedor, agradeço demais o reconhecimento. Nunca me considerarei um ídolo. Para ser considerado um ídolo, você tem que ter características totalmente diferentes. O que sempre espero do nosso torcedor é admiração e respeito, porque é o que tenho por eles", avaliou o ex-lateral.

Ao todo, Alessandro conquistou oito títulos defendendo as cores do Corinthians: Série B (2008), Paulistão (2009 e 2013), Copa do Brasil (2009), Brasileirão (2011), Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa (2013).