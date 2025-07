Ex-campeão sugere que Do Bronx foi escolhido a dedo como rival de Topuria no UFC

No último dia 28 de junho, Ilia Topuria nocauteou Charles Oliveira na luta principal do UFC 317 e conquistou o cinturão peso-leve (70 kg) da organização, seu segundo título em categorias diferentes na liga. E na opinião do veterano TJ Dillashaw, 'Do Bronx' era o adversário ideal para que o georgiano radicado na Espanha pudesse ser coroado como novo campeão até 70 kg do Ultimate.

Durante recente participação no podcast 'Jaxxon', o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC sugeriu que Charles Do Bronx foi escolhido a dedo como adversário de Ilia Topuria na disputa pelo título dos leves, que estava vago desde a subida de Islam Makhachev para os meio-médios (77 kg). Isso porque, na visão de Dillashaw, o estilo de luta do brasileiro - bastante criticado, até mesmo por colegas - favoreceu o jogo do georgiano.

"Essa foi uma luta escolhida a dedo para Ilia. É um duelo perfeito para ele. Charles é atingido, ele é atingido em todas as lutas. Ele aceita encurtar a distância, mesmo sendo um cara mais alto. Tipo, por que ele não fica na maior distância? Eu sei que ele acerta ele aqui e ali, mas Topuria quer que você engaje com ele. Ele quer que você entre naquela zona de perigo porque o boxe dele é muito melhor. Mesmo que ele seja atingido, ele vai te acertar muito mais forte. Ele vai apagar suas luzes, e nós vimos isso, obviamente", afirmou Dillashaw.

Nº 1 peso-por-peso

Independentemente do estilo de luta favorável de Charles Do Bronx, Ilia Topuria mostrou porque é considerado hoje um dos melhores lutadores de MMA do planeta. O ex-campeão peso-pena (66 kg) agora ostenta o cinturão dos leves do UFC e, de quebra, foi alçado ao posto de nº 1 do ranking peso-por-peso da organização, que classifica os principais atletas do elenco da liga, sem importar em qual categoria de peso eles competem.

