Em corrida com clima instável, Lando Norris vence GP da Inglaterra de Fórmula 1

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande vencedor do GP da Inglaterra de Fórmula 1. O O piloto de 25 anos largou na terceira posição e terminou na liderança, conquistando 25 pontos importantes para a sequência da temporada.

No segundo lugar ficou o australiano Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren. Fechando o pódio ficou o alemão Nico Hulkenberg, que ganhou 16 posições desde a largada e conquistou seu primeiro pódio da carreira, depois de 239 corridas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que trocou seus pneus antes da largada, perdeu o controle na volta 5, conseguiu voltar para a pista, mas, em seguida, ficou parado e precisou abandonar a corrida precocemente.

No próximo final de semana, entre os dias 25 e 27 de julho, acontecerá o GP da Bélgica, realizado na cidade de Stavelot.

A corrida

Com a pista ainda úmida, alguns pilotos analisaram, durante a volta de apresentação, que poderiam trocar os pneus de chuva para os de pista seca. Portanto, precisaram largar dos boxes.

Logo na primeira volta, a bandeira amarela foi acionada. O neozelandês Liam Lawson, da Red Bull, bateu em Esteban Ocon, da Ferrari, e precisou abandonar a corrida.

Na 18ª volta, Isack Hadjar não viu Kimi Antonelli logo a frente, bateu no carro do italiano e precisou abandonar a disputa. O piloto da Mercedes, no entanto, seguiu na pista, mas o safety car precisou intervir.

Assim que o safety car deixou a corrida, na volta 21, Marx Verstappen, que ocupava a segunda colocação, caiu para nono com um erro. Oscar Piastri, da McLaren, foi punido com 10 segundos por incidente durante o mesmo safety car.

Na 35ª volta, o alemão Nico Hulkenberg, da Sauber, superou Lance Stroll, da Aston Martin, e alcançou o terceiro lugar.