Efeito Topuria! Dirigente faz previsão otimista para primeiro evento do UFC na Espanha

A ascensão do ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual detentor do cinturão peso-leve (70 kg) Ilia Topuria rumo ao estrelato pode acelerar os planos de expansão do UFC na Espanha. Pelo menos é isso que sugere Marc Ratner, Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios da maior organização de MMA do planeta.

A entrada do Ultimate em novos mercados pelo mundo faz parte do plano de negócios da entidade presidida por Dana White. E a Espanha, país adotado pelo campeão georgiano, faz parte desse projeto. Inclusive, em recente entrevista ao 'MMA Junkie Radio', o dirigente revelou que o UFC pretende realizar seu primeiro evento em território espanhol em breve.

"Dois ou três anos atrás vocês nunca tinham ouvido falar de Topuria, ninguém sabia muito sobre ele. Agora ele é uma estrela real. Esse é o objetivo, ir para a Espanha no próximo ano ou algo assim. Em uma arena. Não sei se eles já têm as arenas certas lá", ponderou o dirigente.

Possíveis obstáculos

Para promover o primeiro evento na Espanha, o UFC vai precisar superar alguns obstáculos. Além de encontrar uma arena capaz de receber um show com toda a infraestrutura necessária, a entidade também terá que lidar com a questão do fuso horário, um problema que já existe em outras localidades. Mas, apesar dos possíveis empecilhos, a popularidade crescente de Ilia Topuria no país europeu parece motivar a maior organização de MMA do mundo a investir na expansão rumo à Península Ibérica.