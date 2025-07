Corinthians tem treino por setores em nono dia de intertemporada

Mirando o resto da temporada, o elenco do Corinthians treinou na manhã deste domingo, no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil - onde terá um Derby contra o Palmeiras pela frente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Após uma ativação física na academia do CT, o elenco do Corinthians foi ao Campo 1 para um aquecimento. Depois, o grupo foi dividido em dois: No Campo 2, com o técnico Dorival Júnior, os jogadores participaram de uma atividade de organização ofensiva, junto com os meio-campistas e atacantes.

Por outro lado, no Campo 4, Pedro Sotero trabalhou com a linha defensiva. A zaga do Corinthians tem sido alvo de grandes críticas ao longo da temporada e nenhum zagueiro do Timão é considerado titular absoluto pela torcida.

Por fim, a última parte da atividade do dia aconteceu no Campo 2, com um treino de enfrentamento em espaço reduzido. O Corinthians dará sequência nos treinamentos na manhã desta segunda-feira.

Na sequência do Brasileirão

O próximo compromisso do Timão é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo que vem (13), o Corinthians recebe o RB Bragantino na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada da competição.