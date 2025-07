Como você avalia o primeiro semestre de Luciano no São Paulo? Vote!

Passado o primeiro semestre, Luciano fechou o período em alta no São Paulo. Com gols decisivos e muita vontade em campo, o camisa 10 fez a diferença para o Tricolor, sobretudo nas competições mata-mata, como Copa do Brasil e Libertadores.

É verdade que Luciano teve seus altos e baixos. Nem sempre foi titular sob o comando de Luis Zubeldía em 2025, mas, quando foi acionado, sobretudo em jogos grandes, correspondeu.

Luciano marcou três gols nos dois jogos contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. Também foi quem balançou as redes e garantiu a vitória sobre o Talleres que deu ao São Paulo a liderança do seu grupo na Libertadores e a segunda melhor campanha geral da primeira fase.

Luciano aproveitou as lacunas deixadas por outros grandes nomes do elenco, como Calleri, Lucas Moura e Ferreirinha, para chamar a responsabilidade e fazer a diferença. Agora sob o comando de Hernán Crespo, seu velho conhecido - juntos venceram o Paulistão de 2021 - ele espera manter a toada e erguer mais um troféu com o argentino à beira do campo.