Com gol de Matheus Pereira, Cruzeiro vence Banfield pela Vitória Cup

O Cruzeiro venceu o Banfield, da Argentina, por 1 a 0, neste domingo, pela segunda e última rodada da Vitória Cup, torneio amistoso realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Matheus Pereira foi o autor do único gol no triunfo cruzeirense.

O Cruzeiro, assim, terminou sua participação na Vitória Cup com saldo de uma vitória e uma derrota. A Raposa perdeu para o Defensa y Justicia por 1 a 0 na rodada inicial, mas terminou com um triunfo sobre o Banfield.

A Vitória Cup reuniu Cruzeiro, Defensa y Justicia, Banfield e Desportiva Ferroviária. Não houve um campeão, mas cada partida rendeu um troféu simbólico. Para a Raposa, os confrontos foram úteis para manter a equipe afinada até o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Agora, o Cruzeiro foca na sequência da temporada. O time mineiro volta a campo neste domingo, quando encara o Grêmio pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

O jogo

Logo nos primeiros minutos de jogo, Adoryán apareceu pelo lado esquerdo e alçou bola para dentro da área. Auzmendi ganhou de Villalba no alto e cabeceou para o gol, mas Cássio defendeu sem maiores problemas.

Com 25 minutos, o Cruzeiro quase chegou ao gol. Kaiki apareceu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Kaio Jorge atacou o espaço e quase chegou, mas o zagueiro se adiantou e fez o corte. Um minuto depois, Lucas Silva arriscou de fora da área, mas o goleiro Sanguinetti espalmou para escanteio.

Aos 37 minutos, Fabrício Bruno cabeceou para defesa de Sanguinetti. Um minuto depois, porém, o goleiro não evitou o gol do Cruzeiro. Lucas Silva cruzou para dentro da área e Fabrício Bruno cabeceou para o meio. Kaio Jorge deu uma 'casquinha' para a segunda trave e Matheus Pereira, esperto, completou para o fundo do gol.

Com 39 minutos, foi a vez de Kaio Jorge arriscar de fora da área, e novamente Sanguinetti espalmou para a linha de fundo. Já aos 44 minutos, Matheus Pereira lançou Kaio Jorge, que cruzou rasteiro para dentro da área. Marquinhos não pegou bem na bola, chutou fraco e viu Oviedo afastar o perigo.

Aos 32 minutos, o Banfield quase deixou tudo igual no marcador. Oviedo cruzou para dentro da área e a bola passou por todo mundo. A curva foi tamanha que a bola bateu na trave direita e foi para fora, assustando a torcida do Cruzeiro no Estádio Kleber Andrade.

Já aos 44 minutos, o Cruzeiro teve a oportunidade de aumentar a vantagem no placar. Bolasie lançou Gabigol, mas Sanguinetti saiu do gol e afastou. A bola sobrou com Bolasie novamente, que viu o gol aberto e tentou a finalização, porém mandou por cima do travessão.

Desportiva Ferroviária perde do Defensa y Justicia

Mais cedo neste domingo, a Desportiva Ferroviária perdeu para o Defensa y Justicia, também da Argentina. O placar foi de 2 a 1 para os argentinos, que marcaram com Miritello e Hausch. Cássio descontou para os brasileiros no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES).

Com isso, o Defensa y Justicia fechou a Vitória Cup com duas vitórias em duas partidas, enquanto a Desportiva Ferroviária encerrou sua participação com duas derrotas.