Federação critica Calderano por contratempo com visto: 'Responsabilidade'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Steve Dainton, CEO da Federação Internacional de tênis de mesa (ITTF), criticou a ausência de Hugo Calderano no WTT Grand Smash, realizado em Las Vegas. O brasileiro não pôde entrar nos Estados Unidos devido a um problema burocrático com o visto.

Temos incentivado os jogadores a se prepararem com meses de antecedência os vistos, e aqueles que se planejaram adequadamente não tiveram grandes problemas. A USATT tem dado uma ajuda incrível com isso. Isso é um lembrete de que ser profissional exige mais do que apenas performance na mesa, significa também assumir a responsabilidade por tudo que acontece fora dela Steve Dainton, ao site oficial da USATT

O que aconteceu

Terceiro colocado no ranking mundial, Hugo Calderano foi impedido de entrar nos Estados Unidos porque foi a Cuba em 2023. O WTT Grand Smash começou no último dia 3 e vai até o próximo dia 13.

É uma grande decepção que o Hugo não tenha podido vir. Ele é um jogador incrível, com resultados recentes que mostram que é, atualmente, um dos melhores do mundo. Tê-lo em seu continente também era importante para nós Steve Dainton

O brasileiro possui cidadania portuguesa e, com isso, ele só precisaria informar a própria entrada nos EUA pelo Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês).Os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Calderano efetuou a solicitação, mas não obteve resposta rápida. Quando procurou entender o ocorrido com as autoridades americanas, o brasileiro foi informado que estava inelegível para a dispensa do visto porque foi a Cuba em 2023.

A viagem a Cuba aconteceu justamente para a disputa do Campeonato Pan-Americano e da qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os eventos foram organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Ao receber a notícia, Hugo tentou o pedido de visto emergencial com apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos e Comitê Olímpico dos EUA. O agendamento da entrevista chegou a ser aprovado, mas não havia disponibilidade para uma reunião consular em tempo hábil para o início da competição em Las Vegas.