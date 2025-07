'Um fracasso': cantora de hit do Mundial já detonou própria música

A cantora italiana Gala Rizzatto, autora da música dos anos 1990 que virou o hit da Copa do Mundo de Clubes, chegou a decretar o fracasso da própria canção 18 anos atrás.

O que aconteceu

Gala detonou sua criação "Freed From Desire" em entrevista a jornal britânico em 1997. A declaração foi recuperado pelo jornalista Andrey Raychtock no quatro "Achados e Perdidos" do Esporte Espetacular, programa da TV Globo.

Meu hit é um fracasso. Se eu ouvisse minha música, certamente não a compraria. Foi escrita um ano e meio atrás, e o que estou fazendo agora é muito melhor.

Gala Rizatto, ao Huddersfield Daily Examiner, em 1997

A música traz em sua letra o "na-na-na-na-na-na-na" utilizado como tema do Mundial. O trecho que é tocado na abertura, nos intervalo e no encerramento das transmissões das partidas virou um sucesso viral. No Brasil, alcançou o top 10 das faixas em evidência.

A canção já foi um hit na Eurocopa de 2016 após ter sido ser "abraçada" pela torcida da Irlanda do Norte. Os norte-irlandeses adaptaram a versão "Will Grigg's on fire" em homenagem a um atacante que nem sequer jogou na competição, mas que invadiu a competição realizada na França.

Gala Rizatto espera voltar ao mainstream com o ressurgimento do hit, embora nunca tenha abandonado a música. "Depois de meu grande sucesso, briguei com a gravadora e fiquei independente. O fato de a música ter ressurgido com as pessoas chamou ela de volta. Nunca parei de fazer música nem por um dia, mas não estava em evidência por estar sem gravadora. Espero que isso me ajude a possivelmente voltar com novas músicas", afirmou, ao Esporte Espetacular.