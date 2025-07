'Cantera' do Real rouba cena e deixa galácticos coadjuvantes no Mundial

O Real Madrid tem arrastado uma multidão de fãs neste Mundial de Clubes, mas quem tem vindo ávido para ver os galácticos do elenco, na verdade tem presenciado um protagonismo dos jovens revelados nas categorias de base merengue, conhecida como "canteras".

Gonzalo 'fura a fila' e é artilheiro do Mundial

Na classificação sobre o Borussia Dortmund por 3 a 2 ontem, quem decidiu foram os "Garcias" Gonzalo e Fran, pratas-da-casa do Real Madrid.

Gonzalo, por exemplo, é um dos artilheiros do Mundial com quatro gols em cinco jogos. Aos 21 anos, ele tem "furado" a fila dos brasileiros Endrick e Rodrygo e ganhado espaço com o técnico Xabi Alonso, uma situação inimaginável até pouco tempo atrás, já que esteve perto de deixar o clube por falta de oportunidades.

Tenho trabalhado há muito tempo, sempre esperando a oportunidade, sempre tentando estar o melhor preparado possível. É verdade que nem em meus melhores sonhos eu teria pensado que estivesse tão bem, mas estou bastante contente com os gols, por poder somar minutos com esta camiseta, mas mais contente com o passo às semifinais. Não sinto muita pressão, estou trabalhando muito e esperando este momento. Os jogadores, o mister (Xabi)... Todos me dão bastante confiança para que entre tranquilo e jogue da melhor forma possível

Gonzalo García

Fran não se intimida com possível sombra e se inspira em Marcelo e Roberto Carlos

Já Fran García chegou ao Mundial de Clubes com a pressão de ler no noticiário que o Real Madrid negocia a contratação de Carreras, do Benfica. O jogador de 25 anos, porém, não se abalou e tem correspondido ao ponto da imprensa espanhola já questionar se é necessário trazer um reforço para o setor, principalmente porque o lateral esquerdo do time português não foi bem nos Estados Unidos.

Após a vitória sobre o Dortmund, onde fez o segundo gol, ele agradeceu a confiança do técnico Xabi Alonso.

Essa sensação eu acho que o jogador agradece, porque quando tem essa continuidade ou essa confiança, acho que te ajuda muito a render no campo de jogo e para ajudar o time Fran García

No caso de Fran García, a inspiração para o setor vem de dois brasileiros que fizeram história no Real Madrid: Marcelo e Roberto Carlos.