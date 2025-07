Campeão de kickboxing convoca Francis Ngannou para "desafio final"; entenda

Um dos maiores atletas do kickboxing de todos os tempos, Rico Verhoeven quer escrever ainda mais seu nome na história dos esportes de combate. Aos 36 anos de idade e com um currículo invejável, o lutador holandês - atual campeão peso-pesado do 'Glory' - tem planos ambiciosos para fazer algo nunca antes visto no mundo das lutas.

E para isso, o gigante europeu espera contar com a ajuda de outra grande estrela dos esportes de combate. Em recente entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Rico Verhoeven expressou interesse em juntar forças com o ex-campeão do UFC e atual astro da PFL Francis Ngannou para promover um desafio em três modalidades diferentes: MMA, kickboxing e boxe.

Na visão do holandês, ele e Ngannou poderiam se enfrentar em três oportunidades, cada uma com um combate disputado em uma modalidade diferente. E de acordo com Verhoeven, a proposta conta com o aval - ao menos inicialmente - do camaronês e sua equipe, que teriam aprovado a ideia.

"Vamos pensar fora da caixa, o que nunca foi feito antes? O desafio final: um oponente, três lutas, três modalidades (MMA, kickboxing e boxe). Eu já fiz três lutas em uma noite, mas para fazer isso bem, para tornar empolgante, e com um camp completo, é importante ter três momentos diferentes. Nós temos o oponente certo (Francis Ngannou). Temos que achar a organização certa, a pessoa certa para organizar isso e fazer acontecer", propôs Rico.

Interessados

Apesar de ser uma tarefa aparentemente difícil de ser executada, o gigante holandês acredita que há pessoas influentes interessadas em promover tal desafio. Além do Glory - organização pela qual compete - e da PFL, liga com a qual Ngannou possui contrato, o governo saudita também poderia investir para tirar sua ideia do papel.

"O Glory está interessado. (A PFL) acho que está interessada. E os sauditas estão interessados. Então, acho que tem muitas coisas que podem acontecer e mudar os esportes de combate em geral", concluiu o holandês.

Profissional no kickboxing desde 2005, Rico Verhoeven soma 66 vitórias - 21 delas por nocaute - e dez derrotas na carreira. O holandês é campeão peso-pesado do Glory desde 2021 e já defendeu seu título com sucesso 13 vezes.

