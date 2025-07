Brasil sofre virada dos EUA no último quarto e fica com vice da Americup feminina

Neste domingo, no Centro de Deportes Colectivos (Chile), o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 92 a 84 e viu o sonho do hepta da AmeriCup de basquete feminino ser adiado. As norte-americanas, que haviam vencido pela última vez em 2021, chegam ao quinto título da competição, já que também venceram em 1993, 2007 e 2019.

A Seleção Brasileira, campeã em 2023, permanece com seis títulos. Além da última edição, as brasileiras ergueram a taça em 1997, 2001, 2003, 2009 e 2011.

Agora, com a conquista da AmeriCup feminina, os EUA asseguraram uma vaga na Copa do Mundo de basquete, que será disputada na Alemanha, em 2026. O Brasil, por sua vez, disputará os torneios classificatórios para o Mundial, em março do ano que vem.

Vitória dos EUA na decisão e o Brasil ?? fica com o vice-campeonato da AmeriCupW. ? Damiris Dantas ? 35 pontos

? Bella Nascimento ? 24 pontos

? Kamilla Cardoso ? 19 pontos A Seleção Brasileira feminina buscará a vaga na Copa do Mundo via Pré-Mundial, em Março de 2026. pic.twitter.com/aADRwoYEO5 ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 7, 2025

O jogo

Primeiro tempo

No primeiro quarto da decisão da Americup, o Brasil começou bem e mostrou força ofensiva com boa movimentação da bola e aproveitamento nos arremessos. Damiris Dantas e Bella Nascimento se destacaram na construção do placar, com a pivô abrindo o marcador e a armadora contribuindo com cestas decisivas. Ainda assim, os Estados Unidos conseguiram se manter à frente, com boa atuação de Mikayla Blakes, e fecharam o período vencendo por 25 a 22.

O segundo quarto foi extremamente equilibrado e marcado por alternância constante na liderança do placar. Kamilla cresceu no jogo com lances fortes no garrafão, enquanto Damiris seguiu como referência ofensiva. Do lado americano, Blakes foi dominante, anotando pontos importantes para manter sua equipe no jogo. No fim do período, Bella sofreu falta em uma tentativa de três pontos e converteu os lances livres decisivos, garantindo a vantagem brasileira por 47 a 45 no intervalo.

Segundo tempo

No terceiro quarto, o Brasil manteve a liderança durante boa parte do período, com grande atuação coletiva e destaques individuais como Damiris Dantas, que continuou pontuando com constância, e Bella Nascimento, que acertou mais uma bola de três. Kamilla também apareceu bem nos rebotes e nos lances livres. No entanto, os EUA reagiram nos minutos finais com uma sequência de pontos de Hidalgo e Van Slooten, diminuindo a diferença. Ainda assim, a Amarelinha foi para o último quarto com vantagem mínima: 66 a 65.

No quarto e último período, os Estados Unidos conseguiram impor um ritmo mais forte e tomaram o controle do jogo. Mesmo com o Brasil tentando reagir em diversos momentos, a seleção norte-americana foi mais eficiente nas decisões, aproveitando os erros brasileiros e mantendo a vantagem no placar. Mikayla Blakes e Olivia Miles seguiram consistentes, enquanto Hidalgo foi decisiva nos lances livres finais. A Amarelinha lutou até os últimos segundos, mas não conseguiu reverter o cenário e acabou superada por 92 a 84.