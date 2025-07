Brasil conquista quatro ouros na segunda etapa da Copa do Mundo de Boxe

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil encerrou a etapa do Cazaquistão da Copa do Mundo de Boxe com quatro ouros em seis finais disputadas hoje (6). Ao todo, foram sete medalhas para a seleção verde e amarela.

O que aconteceu

Foram quatro ouros no masculino. Luiz Oliveira (60kg), Yuri Falcão (65kg), Kaian Reis (70kg) e Isaías Ribeiro Filho (90kg) alcançaram o topo do pódio.

O time feminino conquistou mais três medalhas. Jucielen Romeu (57kg) e Rebeca Santos (60kg) levaram a prata, enquanto Caroline Almeida, a Naka (51kg), ficou com o bronze

A seleção brasileira disputou o torneio com 14 atletas. A delegação tinha sete homens e sete mulheres.

A disputa no Cazaquistão foi a segunda etapa da Copa do Mundo. A primeira, entre março e abril, aconteceu em Foz do Iguaçu, Paraná — o Brasil fechou com três ouros.

A próxima etapa será em Nova Déli, na Índia. O torneio será realizado entre 15 e 22 de novembro.

O Brasil foi a quarta seleção com mais medalhas no Cazaquistão. A equipe ficou atrás dos donos da casa, com 16, Índia, com 11, e Turquia, com oito.

Medalhas brasileiras

Ouro:

Luiz Oliveira (60kg masculino)

Kaian Reis (70kg masculino)

Isaías Ribeiro Filho (90kg masculino)

Yuri Falcão (65kg masculino)

Prata:

Jucielen Romeu (57kg feminino)

Rebeca Santos (60kg feminino)

Bronze:

Caroline Almeida (51kg feminino)