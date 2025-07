Botafogo-SP e Novorizontino fazem jogo morno e empatam sem gols em duelo paulista pela Série B

Separados por 170 km, Botafogo e Novorizontino protagonizaram o duelo paulista pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, a dupla realizou um jogo morno, de poucas chances e ficaram no empate sem gols neste domingo.

Com o empate, o Novorizontino perdeu a chance de dormir na vice-liderança, mas também não tem seu posto no grupo de acesso ameaçado, ficando em terceiro com 27 pontos. Em situação similar, o Botafogo não entra na zona de descenso ao fim da rodada, porém desperdiçou a chance de se afastar ainda mais dos concorrentes, ocupando a 15ª colocação, com 17 pontos.

O duelo começou elétrico. Com 50 segundos de bola rolando, Leandro Maciel deu belo passe para Jefferson Nem, mas na hora de finalizar bateu em cima do goleiro do Novorizontino. O time da casa seguiu com mais volume ofensivo, ocupando bem o campo de ataque e com transições rápidas.

Aos poucos, o Novorizontino conseguiu equilibrar a partida e levou perigo em chute de Léo Natel, defendido por Victor Souza. Logo depois disso, o duelo se concentrou no meio de campo, com muitas disputas e posse de bola dividida. Na reta final, o Botafogo voltou a pressionar e Leandro Maciel parou em defesa de Airton.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama, com o Botafogo tomando as rédeas do confronto. Leandro Maciel arriscou de longe e Airton espalmou. Depois, Marquinho tirou tinta da trave, em cabeceio.. Vendo que o time não fluía, Louzer mudou em atacado e o Novorizontino passou a ter mais a posse de bola, porém ainda sem efetividade.

O confronto seguiu assim até a reta final, quando tanto o Botafogo, quanto o Novorizontino arriscaram mais à gol. Pelo lado mandante, Matheus Regis acertou a rede, porém do lado de fora. A resposta dos visitantes veio em chute de Robson, livre na área, porém Victor Souza defendeu em dois tempo, garantindo o empate no duelo paulista.

O Novorizontino volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o América-MG em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o Botafogo atua somente na segunda-feira, às 21h30, ainda como mandante, contra o Volta Redonda, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 NOVORIZONTINO

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Wallisson (Dramisino), Erickson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Sabit (Marquinho), Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Matheus Régis), Alexandre Jesus (Carrillo) e Jefferson Nem (Robinho). Técnico: Allan Aal.

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Dantas; Luis Oyama (Fábio Matheus), Jean Irmer e Matheus Frizzo (Pablo Dyego); Léo Natel (Robson), Léo Tocantins (Willian Farias) e Bruno José (Airton Moisés). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS - Sabit (Botafogo); Luís Oyama e Patrick (Novorizontino).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 52.070,00.

PÚBLICO - 2.231 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicknet, em Ribeirão Preto (SP).