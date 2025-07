Botafogo-SP e Novorizontino empatam sem gols pela Série B

Na noite deste domingo, Botafogo-SP e Novorizontino empataram por 0 a 0, em duelo da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

Com este resultado, o Botafogo-SP fica em 15° lugar, com 17 pontos, a três de distância do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Já o Novorizontino permanece na terceira posição, com 27 pontos, a três do líder Goiás.

O Botafogo-SP volta a campo no dia 14 de julho, quando enfrenta o Volta Redonda (RJ), pela 16ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Já o Novorizontino duela com o América-MG, no dia 12, às 16 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O jogo

Com 50 segundos de jogo, o Botafogo-SP quase abriu o placar. Maciel lançou Jefferson Nem, que avançou no campo de ataque e saiu na cara do gol. Contudo, na hora de finalizar, mandou em cima de Airton, que evitou o tento. Pouco depois, por volta dos 13, Jonathan Cafu recebeu pela direita e bateu para o gol, mandando por cima da meta de Airton.

Aos 21, o Novorizontino chegou com perigo. Léo Natel bateu de longe, e Victor Souza defendeu em dois tempos. Cinco minutos depois, o Botafogo-SP chegou no ataque, Maciel ficou com a sobra e foi travado. Walisson tentou no rebote e mandou para fora. Já aos 35, Jefferson Nem cabeceou com perigo após cruzamento de Walisson.

Com dois minutos no relógio da segunda etapa, Maciel bateu de fora da área e viu Airton cair para fazer a defesa. Aos 25, o Botafogo-SP chegou com perigo. Marquinho recebeu cruzamento de Walisson e cabeceou perto do gol de Airton. Aos 38, o Pantera errou na saída de bola, Robson recuperou, avançou, mas demorou a concluir ao gol.