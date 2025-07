Botafogo não define prioridades para renovar contratos

De olho no mercado em busca de um técnico e de reforços, o Botafogo ainda não definiu a prioridade para tentar a renovação de contrato dos jogadores que têm vínculo com o clube somente até o fim do ano. São eles o goleiro Raul, os zagueiros Serafim e Philipe Sampaio, o lateral-esquerdo Marçal, o volante Danilo Barbosa e o atacante Mastriani.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Negociações

Desses, o único que a negociação não depende apenas do jogador e do próprio Botafogo é Mastriani. O atleta está emprestado pelo Athletico Paranaense, que teria que concordar com um novo vínculo.

Sampaio renovou contrato por seis meses na semana passada apenas por estar lesionado, o que forçaria a renovação. Mas o Botafogo não tem interesse na permanência dele, primeiro reforço dos tempos de SAF.

O goleiro Raul e Marçal terão a situação analisada mais a frente. Serafim e Danilo Barbosa estão nos planos e poderão ser procurados nas próximas semanas. Mas não há prioridade neste aspecto.