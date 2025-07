Botafogo faz duelo paulista contra Novorizontino e Ferroviária recebe Vila Nova pela Série B

Os jogos de domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro prometem entregar muita emoção no interior paulista, quando Ferroviária, Botafogo-SP e Novorizontino entram em campo com objetivos distintos na 15ª rodada da competição nacional.

O duelo mais esperado será entre Botafogo-SP e Novorizontino, no clássico do interior paulista, que será realizado na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, a partir das 18h30. Com 26 pontos, o time de Novo Horizonte está no G-4 e tenta voltar a brigar pela liderança. Já a equipe de Ribeirão Preto, com 16, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e busca respirar mais tranquilo.

Mais cedo, às 16h, na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária, com 18 pontos, tenta passar a brigar na parte de cima da tabela contra o Vila Nova, que tem 19 e possui o mesmo objetivo.

A rodada segue na segunda-feira, com mais dois jogos. Às 19h, é a vez de Operário e Chapecoense medirem forças no Estádio Germano Krüger, e América-MG e Athletic-MG batalharem no Independência, às 21h.

Na terça-feira, a rodada termina com o duelo entre Goiás e Criciúma, no estádio Hailé Pinheiro, a partir das 19h30.

Confira os jogos da 15ª rodada:

DOMINGO

16h

Ferroviária x Vila Nova

18h30

Botafogo-SP x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Chapecoense

21h

América-MG x Athletic-MG

TERÇA-FEIRA

19h30

Goiás x Criciúma