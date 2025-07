Botafogo espera anunciar filho de Ancelotti como técnico

A diretoria do Botafogo avançou na contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira, para a função de treinador.

Segundo informações do ge, as partes chegaram a um acordo na noite deste domingo. Davide Ancelotti pode ser anunciado no começo desta semana. Ele é aguardado para iniciar o trabalho nos próximos dias.

O Botafogo está sem técnico desde a saída de Renato Paiva, demitido após a eliminação do Glorioso diante do Palmeiras na disputa do Mundial de Clubes.

Quem é Davide Ancelotti?

Davide Ancelotti tem 35 anos e nunca atuou como técnico principal de uma equipe. Ele vinha como auxiliar de Ancelotti desde 2012, com passagens por Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e Seleção Brasileira.