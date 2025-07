Atlético-MG empresta meia Daniel Penha para clube chinês

O Atlético-MG definiu o futuro do meia Daniel Penha. Neste domingo, a equipe mineira anunciou o empréstimo do atleta para o Dalian Yingbo, da China.

"O Galo acertou o empréstimo do meia Daniel Penha para o Dalian Yingbo, da China, por um ano. Cria da base do Galo, o atleta defendeu o Nacional, de Portugal, até o mês passado, e segue para o futebol chinês com direitos econômicos fixados. Boa sorte, Daniel!", divulgou o clube mineiro em suas redes sociais.

Daniel Penha: fora dos planos do Atlético-MG

Daniel recebeu poucas oportunidades na equipe principal do Atlético-MG. Ele vai para o quinto empréstimo seguido para times do exterior.

Na última passagem pelo Nacional, de Portugal, ele atuou em 32 jogos, com 4 gols e 2 assistências.