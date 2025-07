Arsenal acerta termos com Gyokeres e espera acordo com o Sporting

Nos últimos dias, o Arsenal avançou pela contratação do atacante Viktor Gyokeres. A equipe inglesa já teria chegado a um acordo com o sueco e agora negocia com o Sporting a liberação do artilheiro. A informação é de Fabrizio Romano.

Gyokeres já teria inclusive informado ao clube português o seu desejo de deixar o time rumo ao Arsenal. Além disso, também comunicou à diretoria que não irá se reapresentar até a conclusão da transferência à Inglaterra.

Caso seja confirmada a contratação, o atleta de 27 anos deve assinar um vínculo de cinco temporadas com o clube londrino.

Apesar dos esforços para manter o sueco, o Sporting vê a saída de seu principal jogador se tornar cada vez mais iminente. O atacante possui uma multa rescisória de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 638 milhões).

Durante sua passagem pela equipe de Portugal, Gyokeres acumulou 102 partidas e incríveis 97 gols, além de 27 assistências. O centroavante conduziu o time a dois títulos do Campeonato Português e à conquista da Taça de Portugal.