Alcaraz vira contra Rublev, chega a 22 vitórias seguidas e vai às quartas de Wimbledon

O espanhol Carlos Alcaraz deu mostras neste domingo por que é um forte candidato a mais um título de Wimbledon. O atual bicampeão do Grand Slam inglês foi pressionado no início pelo russo Andrey Rublev, mas depois elevou seu nível, venceu por 3 sets a 1, parciais de 6/7(5/7), 6/3, 6/4 e 6/4, em 2h43, e avançou às quartas de final.

O vice-líder do ranking mundial chegou à 22ª vitória seguida, série que abrange os títulos de Roland Garros, Masters 1000 de Roma e ATP 500 de Queen?s, e disse estar contente pela movimentação que demonstrou contra Rublev, 14º do mundo.

"Andrey é um dos mais potentes, se não for o mais potente tenista do circuito", afirmou Alcaraz. "Sem dúvida, com a agressividade que ele bate na bola, deixa tudo muito difícil. Você sente que ele te coloca no limite em cada bola e te faz correr de um lado para outro", afirmou Alcaraz, que chegou à terceira vitória em quatro confrontos com o russo.

Apesar da potência do adversário, Alcaraz conseguiu mais winners (41 a 29). Além disso, registrou um alto aproveitamento com o primeiro serviço (82%) no primeiro jogo entre dois top 20 na atual edição de Wimbledon. Agora, o espanhol enfrenta um tenista local na próxima rodada.

Seu rival será Cameron Norrie, 61º do mundo, que passou pelo chileno Nicolas Jarry por 3 a 2, parciais de 6/3, 7/6 (7/4), 6/7 (7/9), 6/7 (5/7) e 6/3 em uma batalha de 4h30. Jarry foi o algoz do brasileiro João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon.