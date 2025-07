Alcaraz faz pontaços para virar sobre Rublev e vai às quartas em Wimbledon

No primeiro jogo de Wimbledon envolvendo dois homens no top 20, Andrey Rublev (#14 do ranking) saiu na frente e fez uma grande partida, mas não foi o suficiente para derrubar Carlos Alcaraz, atual bicampeão do torneio. O espanhol até contou com alguns erros do rival, mas precisou de uma sequência de pontos espetaculares para assumir a dianteira e sair da Quadra Central com uma grande vitória por 6/7(5), 6/3, 6/4 e 6/4 que lhe colocou nas quartas de final.

O triunfo deste domingo foi o 22º seguido de Alcaraz no circuito mundial. O espanhol não perde desde a final do ATP 500 de Barcelona, onde o dinamarquês Holger Rune foi campeão. Depois desse dia, Carlitos foi campeão do Masters 1000 de Roma, de Roland Garros e do ATP 500 de Queen's.

Em busca do tri em Wimbledon e seu seu sexto título em um torneio do grand slam, Alcaraz vai enfrentar na sequência o britânico Cameron Norrie (#61), que derrotou Nicolás Jarry em cinco sets neste domingo: 6/3, 7/6(4), 6/7(7), 6/7(5) e 6/3. Norrie foi semifinalista de Wimbledon em 2022 e tem no curriculo duas vitórias em seis jogos contra Alcaraz. O britânico, aliás, venceu o último duelo entre eles, que foi disputado na final do Rio Open de 2023.

Por outro lado Rublev, que nunca venceu um top 10 em um slam, segue sem conseguir quebrar o jejum. Ele agora soma 11 derrotas nesse tipo de situação.

Como aconteceu

Rublev saiu na frente, aproveitando três erros de Alcaraz no quarto game. Com a quebra, o russo abriu 4/1 e jogava um belo tênis, mas bobeou no sétimo game. Primeiro, errou uma curtinha. Depois, errou um voleio colado na rede. Alcaraz devolveu a quebra e, pouco depois, deicou o placar em 4/4. Com o momento a seu favor, o espanhol teve outro break point no nono game, mas Rublev se salvou com uma boa subida à rede. A decisão veio no tie-break, e o equilíbrio de manteve até que, com o placar em 5/5, Rublev fez uma brilhante passada de backhand e alcançou um set point. Em seguida, com uma bela direita, o ruso fechou o set por 7/6(5).

A segunda parcial foi ainda mais equilibrada e teve apenas um break point, que surgiu no oitavo game, qando Rublev, que fazia uma partida um tanto sólida até então, cometeu três erros não forçados - dois de esquerda e um de direita. Então, com break point contra, o russo fez uma dupla falta e perdeu o saque. Alcaraz não perdeu a chance. Fechou a parcial no game seguinte, indo à rede e fazendo um belo bate pronto: 6/3.

E se o segundo set foi decidido em erros de Rublev, o terceiro teve mérito total para Alcaraz. No sétimo game, com o russo sacando em 30/15, o espanhol fez três pontos espetaculares em seguida. Primeiro, uma passa de direita na paralela. Depois, uma incrível devolução de direita. Por último, Carlitos venceu um rali após duas defesas sensacionais e uma passada de direita na cruzada. Alcaraz abriu 5/3 e, dois game depois, fez 6/4 e tomou a dianteira do jogo.

No fim, Rublev não conseguiu acompanhar o alto nível de Alcaraz. O russo voltou a perder o serviço no quinto game do quarto set, forçado a um erro após uma bela devolução de esquerda do bicampeão. Rublev perdeu a paciência. Bateu forte com a raquete em seu próprio pé e, depois disso, voltou a cometer erros no sétimo game. Ainda conseguiu se salvar e evitar outra quebra, mas Alcaraz não permitiu mais do que isso e manteve seu serviço até fazer 6/4.