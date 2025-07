Jornal: Al-Hilal prepara 'barca' com Malcom, Lodi e mais 2 após Mundial

Do UOL, em São Paulo

O Al-Hilal prepara uma "barca" com quatro jogadores que não estão nos planos do técnico Simone Inzaghi. A informação é do jornal saudita Asharq Al-Awsat.

O que aconteceu

Malcom é quem encabeça a lista. O atacante brasileiro está sem clima no clube, principalmente após discutir com torcedores depois da eliminação para o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes. Segundo o jornal, uma rescisão já está encaminhada.

A lista ainda tem outros dois brasileiros: o lateral-esquerdo Renan Lodi e o meio-campista Kaio César. Lodi foi titular durante o Mundial, e Kaio entrou no decorrer das partidas.

Quem fecha a lista é o sérvio Mitrovic. Artilheiro do time, o atacante ficou de fora do Mundial de Clubes por lesão, mas não agrada ao técnico Simone Inzaghi.

As quatros saídas teriam sido pedidas por Inzaghi. O treinador italiano, contratado junto à Inter de Milão às vésperas do Mundial, quer abrir espaço na lista de estrangeiros.

A liga saudita permite 10 estrangeiros em cada time, sendo que só oito podem ser relacionados por jogo. Dos 10 inscritos, dois precisam ter menos de 23 anos.

O Al-Hilal está no limite da lista: a equipe tem os brasileiros Malcom, Renan Lodi, Kaio César e Marcos Leonardo, os sérvios Milinkovic-Savic e Mitrovic, os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono. Kaio César e Marcos Leonardo têm menos de 23 anos.