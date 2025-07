2012 ou 2025? Elenco campeão no Corinthians elege melhor Chelsea do Mundial

Do UOL, em São Paulo

Em 2012, o Corinthians venceu o Chelsea na final do Mundial de Clubes, e levantou o último título de um time brasileiro na competição — feito que o rival Palmeiras não conseguiu repetir em duas oportunidades. Na última sexta-feira, o Alviverde foi eliminado pelo clube inglês no torneio, que tem um elenco inferior ao de 13 anos atrás, na visão de ex-jogadores do Timão.

Chelsea de 2012 ou 2025?

O UOL conversou com quatro jogadores do elenco campeão mundial de 2012 — Chicão, Fábio Santos, Alessandro e Jorge Henrique — logo após o jogo amistoso contra o Boca Juniors, no sábado. O "Reencontro de Gigantes" marcou os 13 anos da conquista da Libertadores — competição que credenciou o clube alvinegro a disputar o Mundial daquele ano.

A opinião dos ex-atletas foi unânime: o Chelsea de 2012 era superior ao de 2025, que eliminou o Palmeiras. Os ídolos do Timão se basearam no fato de que aquele elenco do clube inglês era o atual campeão europeu.

Aquele Chelsea de 2012 era base de seleção. A maioria dos jogadores do Chelsea jogava pela seleção de seu país. Então, é só fazer essa comparação.

Chicão, ex-jogador do Corinthians

Eu só enfrentei aquele [Chelsea], não enfrentei esse. Não tem como dizer. Mas aquele era difícil. Chelsea sempre vai ser Chelsea, sempre vai ser complicado, mas aquele era campeão europeu, então tem que ser valorizado. Era uma equipe muito difícil de ser enfrentada.

Fábio Santos, ex-jogador do Corinthians

Lá foi casca grossa também. Vamos lembrar quantas defesas o Cássio teve que fazer. Então, foi casca grossa. Eu destaco que hoje, talvez, as individualidades do Chelsea, por exemplo, elas são menores do que naquela época. Naquela época tinha muitas opções decisivas em campo. Se o nosso gigante não estivesse em uma noite espetacular, não sei se teríamos a condição de ser campeões.

Alessandro, ex-jogador do Corinthians