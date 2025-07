Xabi Alonso, Renato ou Luis Enrique: qual é o melhor técnico do Mundial?

Qual é o lugar de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense entre os treinadores semifinalistas do Mundial de Clubes? Milly Lacombe, José Trajano e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, responderam no Fim de Papo.

O Fluminense faz uma das semifinais da competição contra o Chelsea (ING), de Enzo Maresca. Do outro lado da chave, o PSG (FRA), de Luis Enrique, encara o Real Madrid (ESP), de Xabi Alonso.

Milly: Renato está no topo da minha lista

No topo da minha lista hoje, está o Renato Gaúcho. E não vai sair. Eu continuo em delírio com o Renato e o Fluminense. [Depois está Xabi e Luis Enrique]. [...] O Renato meteu o Fluminense em uma semifinal de Champions League. Não queríamos ver como vai ser? Veremos.

Milly Lacombe

Trajano: Renato está se colocando de um jeito legal

O Renato está se colocando de um jeito muito legal, a maneira de armar o time. O Luis Enrique é um técnico vitorioso. O Xabi Alonso fez sucesso no Leverkusen e está bem nos preparativos no Real Madrid. Eu colocaria o Renato em terceiro lugar, à frente do Maresca, do Chelsea.

José Trajano

PVC: Renato Gaúcho tem um conhecimento gigantesco

O Renato é o grande personagem dessa Copa. [...] Ele virou um personagem de ser folclórico no passado, de ser histórico no futebol como jogador e também da relevância de o Maresca dizer [...] que o Fluminense é um time muito organizado defensivamente.

O Renato tem um conhecimento gigantesco de futebol. Só não está sedimentado em livros. Aí, dizem que o técnico brasileiro não fala inglês, mas o Simone Inzaghi só fala italiano. A gente olha para nós mesmos como se fôssemos o fundo do mundo. Mas não é assim. [...] Luis Enrique, Xabi Alonso, Renato e Maresca.

Paulo Vinícius Coelho

