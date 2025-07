Wimbledon: Dia 6 tem dança de Djokovic e filha, e Brasil forte nas duplas

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O sexto dia de Wimbledon teve vitória histórica de Novak Djokovic, que celebrou com um "momento fofura" ao fazer uma dancinha com a filha Tara. Esse foi o 100º triunfo do sérvio no Grand Slam britânico, tornando-se o terceiro maior vencedor do torneio.

Nas duplas, boas notícias para a torcida brasileira. Bia Haddad, que forma parceria com a alemã Laura Siegemund, venceu e está nas oitavas de final. Nas duplas mistas, Luisa Stefani — que também está nas oitavas das duplas femininas — estreou com resultado positivo nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury.

O jogo de Naná Silva, apontada como promessa do tênis brasileiro, foi paralisado devido ao horário e vai terminar amanhã.

Djoko cai na dança

Vitória número 100 e momento fofura. O sérvio Novak Djokovic chegou à 100ª vitória em Wimbledon e se tornou o terceiro tenista da história a alcançar a marca — depois de Martina Navratilova (120 vitórias e 14 derrotas) e Roger Federer (105 vitória e 14 derrotas). Ele venceu o compatriota Miomir Kecmanovic, 49° do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/4, e avançou às oitavas de final. Após o jogo, ele explicava a nova forma de comemorar quando a filha fez a dancinha, e o tenista repetiu os passos, arrancando aplausos dos presentes. Esta é a 17ª vez que Djoko alcança esta etapa na grama britânica.

Celebrating with the ones who matter the most ??



We've got another Djokovic celebration to add to the list - and his daughter Tara gave Centre Court a fantastic demonstration #Wimbledon pic.twitter.com/YMN0uYumF5 -- Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Brasileiras nas oitavas. Bia Haddad, em parceria com a alemã Laura Siegemund, venceu as britânicas Jodie Burrage e Sonay Kartal, com parciais de 6/3 e 6/1, e avançou às oitavas de final da chave de duplas femininas. Na próxima fase, elas vão enfrentar a dupla formada pela russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, dupla cabeça de chave número 8. Luisa Stefani também está nas oitavas, ao lado a húngara Timea Babos.

Estreia com vitória e classificação. Stefani também se classificou às oitavas de final na chave de duplas mistas. Ela estreou hoje, ao lado do britânico Joe Salisbury, e bateu a parceria formada por Erin Routliffe e Michael Venus, da Nova Zelândia. O trunfo sobre a dupla cabeça de chave número 6 foi com um duplo 6/4. Agora, eles terão pela frente o argentino Andrés Molteni e a americana Asia Muhammad.

Batalha de mais de cinco horas. O duelo entre o americano Brandon Nakashima e o italiano Lorenzo Sonego durou 5h04. Sonego levou a melhor por 3 a 2, com parciais de 6/7 (5), 7/6 (8), 7/6 (2), 3/6 e 7/6 (3). O italiano vai enfrentar Ben Shelton nas oitavas — o americano bateu o húngaro Marton Fucsovics, 105º do ranking, por 6/3, 7/6 (4) e 6/2.

Favoritos atropelam. Atual líder do ranking masculino, o italiano Jannik Sinner venceu o espanhol Pedro Martinez com tranquilidade, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1. Já a polonesa Iga Swiatek, número 4 do ranking feminino, bateu a americana Danielle Collins por 6/2, 6/3.

Melhor sub-20 cai. O tcheco Jacub Mensik, cabeça de chave número 15, caiu para o italiano Francisco Cobolli. Mensik é o tenista sub-20 mais bem ranqueado, à frente de Fonseca.

Jogo de Naná paralisado. Considerada uma promessa do tênis brasileiro, Nauhany Silva, a Naná, teve o jogo com a americana Maya Iyengar paralisado devido ao horário, que prejudicou a luminosidade na quadra. A partida estava empatada em sets e vai terminar amanhã. Já João Pedro Bonini perdeu para o polonês Alan Wazny.