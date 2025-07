Weverton, do Palmeiras, analisa falha em gol do Chelsea: "Perna já estava dobrada"

Weverton explicou a infelicidade no segundo gol do Chelsea na derrota do Palmeiras por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Após cruzamento de Gusto desviado em Giay, o goleiro palestrino chegou a tocar na bola, mas não impediu o tento dos Blues.

"Lance muito rápido, jogaram curto e quando me preparei pra sair na bola teve um desvio que muda a trajetória da bola. Quando você vai reprogramar seu movimento você não consegue, porque a perna já estava dobrada. Sentimento ruim, sofrer gols nunca é bom, ainda mais esse tipo de gol, ainda mais no nosso melhor momento na partida", iniciou Weverton, ao SporTV.

"Mas, isso é futebol, a gente lamenta, fica triste por tudo que aconteceu, mas não apaga tudo o que procuramos construir nessa competição, muito dura, que o Palmeiras levou a sério todo tempo, tentou competir em alto nível contra grandes equipes. Ficamos com a sensação de que éramos capazes de ter um resultado melhor. Isso é futebol, nem sempre a gente consegue controlar. Agora é seguir em frente porque tem muita coisa nessa temporada", complementou o arqueiro do Verdão.

Diante da derrota nos Estados Unidos, o Palmeiras voltará ao Brasil e focará no Campeonato Brasileiro. A equipe tem compromisso marcado no dia 16, contra o Mirassol, no Allianz Parque. Já o Chelsea passa a se preparar para enfrentar o Fluminense, na semifinal.

A semifinal está marcada para acontecer nesta terça-feira, dia 8 de julho. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A outra semifinal ainda não tem os adversários definidos. Eles sairão dos confrontos PSG x Bayern e Real Madrid x Borussia Dortmund, neste sábado.

"O que mais a gente leva é a prova de que podemos competir com qualquer equipe, com seriedade, muito trabalho, somos capazes de competir contra qualquer equipe. Logico que sabemos da qualidade dessa equipe e de outras que ainda estão na competição. Unidos, com o apoio da torcida, que fez a diferença todo tempo, quando tem essa sintonia, com essa energia, a tendencia é o crescimento da equipe. Mais uma vez agradecemos por tudo o que eles fizeram por nós. Vamos descansar, voltar para casa e seguir com nossa temporada que é longa", finalizou Weverton.