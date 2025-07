Weverton detalha lance de gol que eliminou Palmeiras: 'Perna dobrada'

Weverton falou, após a eliminação do Palmeiras do Mundial em derrota para o Chelsea, sobre o lance do segundo gol da equipe inglesa.

O que aconteceu

O goleiro alviverde disse que tentou ao máximo esticar os braços após batida de Malo Gustavo. A bola finalizada pelo francês desviou em Giay. Weverton tentou fazer a defesa, mas não evitou o segundo gol do Chelsea.

O lance foi muito rápido. Na hora que eu me preparei para sair na bola, teve um desvio ali que mudou a trajetória da bola. Quando você vai reprogramar o seu movimento, não consegue fazer porque a perna já estava dobrada. Fui tentando tirar com o braço. Infelizmente, não consegui Weverton, ao Sportv

"Fica o sentimento ruim", disse o goleiro do Palmeiras. "A equipe vinha crescendo, estava muito bem, mas isso é futebol e a gente lamenta, fica triste por tudo que aconteceu, mas acho que não apaga tudo aquilo que a gente procurou construir nessa competição."

Weverton ainda elogiou a torcida palmeirense no Mundial, destacando dificuldades da viagem aos EUA, como o alto valor desembolsado pelos fãs.