'Vingador do futuro', Estêvão chega como titular no Chelsea?

Palmeiras e Chelsea foi o último jogo de Estêvão na equipe alviverde. Após o Mundial, ele vai defender justamente a equipe que o eliminou do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Renan Teixeira debateram se o atacante brasileiro pode chegar como titular na equipe londrina.

Na despedida, Estêvão aplicou a "lei do futuro" e chegou a empatar a partida para o Palmeiras, que acabou derrotado por 2 a 1. Na sequência, o Chelsea enfrenta outro brasileiro: o Fluminense, que eliminou o Al-Hilal.

Lavieri: Impressão é boa, mas titular no Chelsea é difícil

Deu para ver o torcedor: 'Nossa! Que golaço!' Foi um belíssimo gol. Ninguém esperava que ia sair daquele jeito. Lembrou um pouco o gol do Oséas, na Copa do Brasil de 1998, quem é mais velho vai lembrar. [...] Foi uma impressão? nota 6 pela atuação. Com o gol sobre para 7. [...] Sai com uma imagem de que pode fazer coisas boas. Agora, titular nesse Chelsea não vai dar. Demora um pouco para encaixar se jogar o que está jogando nesses seis últimos meses.

Danilo Lavieri

Renan: Estêvão terá concorrência pesada no Chelsea

Tem que ter paciência com o Estêvão. É um jovem e vai para um futebol completamente diferente, de uma rotação e intensidade diferentes. E vai disputar posição com o Pedro Neto, que é muito bom, está em uma fase muito boa. Poderia jogar na função do Palmer, que é o craque do time. Ele tem que trabalhar muito para se adaptar ao futebol e ao idioma.

Renan Teixeira

