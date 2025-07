Verstappen se anima após frustrar McLaren na Inglaterra: 'Vamos nos divertir e tentar o melhor'

Em meio às especulações sobre sua possível saída da Red Bull rumo à Mercedes, Max Verstappen voltou a mostrar seu valor. Mesmo com um carro sem o poderio da McLaren, o tetracampeão tirou Oscar Piastri da pole position já com o cronômetro zerado, neste sábado, em Silverstone, na Inglaterra, e encerrou um jejum de cinco provas sem liderar o pelotão - desde o GP de Miami, no início de maio.

"Estou feliz, é claro, com a nossa classificação, é um grande impulso para a equipe também e estou muito animado para correr amanhã", afirmou um animado Verstappen. "Apenas tentei melhorar (o tempo) durante a classificação e aquela última volta foi boa o suficiente. Você tem de ir a fundo nesta pista, precisa estar realmente comprometido e isso é muito divertido."

Depois de reclamar da dificuldade em guiar seu carro nos treinos - chegou a terminar apenas em décimo em um dos testes -, Verstappen superou Piastri por 0s103 na briga pelo primeiro posto e ficou 0s01 à frente de Lando Norris. O holandês sabe que será difícil segurar a McLaren na prova deste domingo, mas espera surpreender novamente.

"Difícil dizer (se teremos ritmo de corrida), mas vamos tentar. Vamos correr, vamos nos divertir e tentar o melhor que pudermos", afirmou o piloto de 27 anos, que tem como trunfo em Silverstone a mudança repentina das condições climáticas, a exemplo do que costuma acontecer no GP de São Paulo.

"Precisamos ver o que acontecerá amanhã, se vai chover um pouco ou não. Durante toda a classificação, o vento estava mudando e esses carros são extremamente sensíveis a isso", explicou. "Somos bem rápidos nas retas, mas é claro que não é tão fácil de controlá-lo nas curvas de alta velocidade, mas hoje conseguimos, felizmente."

Dominantes na Áustria, os pilotos da McLaren não esconderam a surpresa por serem superados por Verstappen. Para o líder do Mundial, Oscar

Piastri, sua equipe está "coçando a cabeça" para compreender a queda de ritmo em relação à última semana.

"O carro esteve ótimo durante todo o fim de semana, mas houve alguns momentos em que ficamos nos perguntando por que não estávamos mais rápidos", disse o australiano. "A primeira volta foi ótima, para ser honesto, tentei pensar em como ir mais rápido e não consegui", explicou, sentindo que já havia chegado ao limite do carro.

Já Lando Norris, terceiro no grid, ainda está otimista em subir no topo do pódio pela primeira vez em casa. "Acho que vai ser divertido amanhã, uma boa batalha entre nós três", afirmou o britânico. "Pequenos erros fizeram a diferença hoje, com a margem pequena (entre os pilotos), mas vai ser um domingo interessante, então estou ansioso."