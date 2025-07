Verstappen coloca Red Bull na pole em Silverstone

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, INGLATERRA (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, cronometrou perfeitamente sua última volta para conquistar a pole position no Grande Prêmio da Inglaterra neste sábado, com Oscar Piastri, líder da McLaren na Fórmula 1, ao seu lado na primeira fila.

O favorito do público, Lando Norris, companheiro de equipe de Piastri e maior rival no título, classificou-se em terceiro.

George Russell, da Mercedes, ficou com o quarto lugar no grid e Lewis Hamilton, da Ferrari, vencedor da corrida do ano passado pela nona vez, um recorde, largará em quinto lugar em seu primeiro grande prêmio em casa usando o macacão vermelho da equipe italiana.

Charles Leclerc, da Ferrari, sai em sexto, com os cinco primeiros divididos por apenas dois décimos de segundo em uma tarde nublada e com muito vento.

"Foi complicado lá fora com o vento... tudo estava mudando um pouco", disse Verstappen após sua quarta pole em 12 corridas, mas a primeira desde Miami em maio. "Esses carros são extremamente sensíveis a isso."

"A última volta foi boa o suficiente. Esta é uma pista adequada, na recomendação você tem que ir com tudo. Com essas curvas, você tem que se empenhar muito e isso é muito agradável."

(Reportagem de Alan Baldwin)