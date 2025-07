Veja a programação de João Fonseca após a eliminação em Wimbledon

Do UOL, em Santos (SP)

João Fonseca terá compromissos em quadra dura após a eliminação na terceira rodada de Wimbledon.

O que aconteceu

João Fonseca terá alguns dias de descanso antes de disputar o Masters 100 de Toronto. O torneio no Canadá será disputado entre os dias 26 de julho e 7 de agosto.

Após a eliminação na terceira rodada em Wimbledon, Fonseca iniciará a passagem pela quadra dura. Ele teve uma sequência na grama.

47º do ranking, o brasileiro de 18 anos também jogará o Masters 1000 de Cincinatti. A competição nos Estados Unidos ocorrerá entre 5 e 18 de agosto.

A sequência tem o US Open, no fim de agosto, após o título juvenil de Fonseca em 2023. Ele pode alcançar a maior marca no major se chegar na terceira rodada.

A programação da temporada ainda tem competições por equipe. Em setembro, o duelo com a Grécia na David Cup. Depois, a Lave Cup, com presenças confirmadas de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Em junho, João Fonseca disse que o objetivo era atingir o top 40 do ranking e consegui ser cabeça de chave no Australian Open 2026. O calendário, que pode sofrer alterações, é baseado nessas metas.