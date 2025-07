Vanderlan diz que Palmeiras começou nervoso e lamenta segundo gol do Chelsea: "Bobo"

O Palmeiras deu adeus à Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira ao perder para o Chelsea por 2 a 1, pelas quartas de final, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Vanderlan, que ganhou chance como titular na vaga do suspenso Piquerez, lamentou a eliminação e a forma como tomou o gol que decretou o fim de torneio ao Verdão.

"Muito chateado, porque acho que tomamos gol no nosso melhor momento no jogo, gol bobo, a bola acabou desviando. Muito chateado. Fizemos um bom jogo, bom trabalho, dava pra manter o empate, mas infelizmente coisas do futebol não controlamos. Feliz pelo trabalho do grupo, pelo que alcançamos no Mundial. Mostramos nosso futebol pro mundo, fica um gostinho que a gente podia mais", disse à Globo.

O Chelsea saiu na frente e abriu o placar com Cole Palmer no primeiro tempo. O Verdão, que teve dificuldades no primeiro tempo, voltou melhor no segundo e empatou com Estêvão, aos sete.

Já aos 37, quando o Alviverde tinha feito certa pressão no adversário, viu os Blues voltaram a ficar na frente do placar. A bola desviou no goleiro e morreu no fundo do gol.

"Acho que estamos acostumados a jogar de forma intensa, é uma marca do time do Palmeiras. Um pouco de nervosismo no início do jogo, mas depois acertamos a marcação. Fizemos um melhor segundo tempo do que o primeiro, tomamos um gol bobo, mas feliz por tudo o que conquistamos aqui", avaliou.

Com a eliminação, a equipe de Abel Ferreira voltará ao Brasil e focará nas outras competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A equipe tem compromisso marcado no dia 16, contra o Mirassol, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, a partir das 19 horas (de Brasília).