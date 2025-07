Transmissão ao vivo de Real Madrid x Borussia Dortmund: veja onde assistir

Real Madrid e Borussia Dortmund medem forças hoje, às 17h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Real Madrid venceu a Juventus e chega fortalecido às quartas. Com Xabi Alonso no comando, o time espanhol fez 1 a 0 no clássico e mantém o embalo no torneio.

Borussia Dortmund eliminou o Monterrey e busca surpreender. Após vitória por 2 a 1, os alemães tentam frear o favoritismo do Real.

Real Madrid x Borussia Dortmund -- Mundial de Clubes