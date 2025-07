Torcida do Corinthians provoca Palmeiras em amistoso de lendas: "Sem Mundial"

As provocações ao Palmeiras após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes não param. Neste sábado, no intervalo do amistoso de lendas entre Corinthians e Boca Juniors, a torcida do Timão provocou o rival após a queda no Mundial na última sexta-feira.

A torcida do Corinthians foi incentivada pelo locutor do estádio e começou a cantar "Sem Mundial", fazendo referência à eliminação do Palmeiras para o Chelsea. A equipe perdeu para o Chelsea por 2 a 1 e deu adeus à competição ainda nas quartas de final.

Após o canto, a Fiel Torcida presente na Mercado Livre Arena Pacaembu também passou a gritar 'Bi Mundial', fazendo referência, agora, aos dois títulos Mundiais conquistados pelo Corinthians - o primeiro em 2000, em cima do Vasco, e o segundo em 2012, contra o Chelsea.

Fábio Santos no pênalti a Fiel já sabe o acontece! 6?? É o gol de empate do Coringão!!! ??#ReencontroDeGigantes#VaiCorinthians pic.twitter.com/JoF6lQ0Ymf ? Corinthians (@Corinthians) July 5, 2025

Apesar do estádio não estar lotado, a torcida alvinegra faz bonito nas arquibancadas. Os torcedores vem apoiando a equipe da mesma forma que fazem em partidas oficiais na Neo Química Arena.

Mais cedo neste sábado, pouco antes da bola rolar para o amistoso comemorativo, o ídolo corintiano Emerson Sheik já havia tirado onda com a eliminação do Palmeiras no Mundial. O atacante brincou com o rival e disse que "nada mudou". Ainda antes disso, o Timão havia provocado o Verdão nas redes sociais.

As lendas do Corinthians enfrentam as lendas do Boca Juniors em amistoso neste sábado. O duelo é uma forma de celebrar o título inédito da Libertadores do Timão sobre a equipe argentina, que completou 13 anos na última sexta-feira, 4 de julho.