O zagueiro Sabino fez um primeiro semestre discreto pelo São Paulo, mas cumpriu bem seu papel sempre que foi acionado. Ao longo do período, participou de 17 partidas, sendo titular em 12 delas. A torcida do Tricolor considerou "regular" o primeiro semestre do atleta.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 42,31% dos torcedores acreditam que a temporada de Sabino é regular até o momento. Já 30,77% entendem que é boa. Enquanto isso, 15,38% consideram péssima, 7,69% ruim e outros 3,85%, ótima.

Torcida considera "regular" o 1º semestre de Sabino pelo São Paulo em 2025 (Foto: Reprodução)

Aos olhos do ex-técnico Luis Zubeldía, Sabino era o defensor com maior qualidade técnica na saída de bola, o que lhe garantiu bons minutos em campo. Ele foi titular em três jogos consecutivos no Paulistão ? contra Portuguesa, Santos e Mirassol.

Um de seus melhores desempenhos foi diante do Talleres, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, acertou 67 dos 78 passes que tentou, sete em 15 lançamentos longos, além de registrar quatro cortes, um desarme e marcar o gol da vitória por 2 a 1 ? o primeiro com a camisa tricolor.

Contratado em março de 2024, Sabino ainda busca se firmar no time titular, concorrendo com nomes como Arboleda e Alan Franco. Com ele em campo neste semestre, o São Paulo somou oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Em quatro dessas partidas, a equipe não sofreu gols.

O Tricolor se prepara agora para enfrentar o Flamengo no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a 14ª colocação, com 12 pontos, e segue viva nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.