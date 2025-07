Tite faz preleção de '2012' e volta ao Corinthians com postura 'linha dura'

Parte do elenco campeão pelo Corinthians da Libertadores de 2012 reencontrou o Boca Juniors na Mercado Livre Arena Pacaembu, no último sábado. O Timão empatou por 1 a 1 com os argentinos no jogo festivo, que marcou os treze anos da conquista continental, com a presença de Tite na área técnica.

Preleção de final e técnico 'linha dura'

O treinador, que recusou uma proposta do Corinthians em abril para cuidar da saúde mental, abraçou a ideia do amistoso com muita vontade, desde antes do apito inicial. Vale destacar que Tite não comanda uma equipe oficialmente desde 2024.

Inclusive, Tite realizou uma preleção à la "2012", no hotel onde a delegação ficou hospedada. De acordo com os ex-jogadores, houve discurso motivacional e até debate sobre o esquema tático.

Poder reencontrar os amigos e saber que eles estão bem, principalmente o Tite, que passou por um momento difícil. Ele levou a sério o jogo, viu? Teve preleção, teve tudo... Ele passou algumas coisas taticamente, uma situação motivacional também, foi bem legal.

Chicão, ex-jogador do Corinthians, após Corinthians 1 x 1 Boca

Tite montou o esquema tático e fez preleção com os ex-jogadores em hotel da concentração Imagem: Arquivo pessoal

Tite foi o Tite profissional, sendo sério. Isso está no DNA dele. Quando ele olha para a arquibancada para um torcedor que ele admira, ele pensa em retribuir dessa forma, pedindo comprometimento, pedindo a vitória. Ele conhece muito dessa instituição. Tratou como se fosse um jogo importante, de classificação, recordou coisas especiais da trajetória. Foi o Tite que admira demais o Corinthians

Alessandro, ex-jogador do Corinthians

Durante os 90 minutos de partida, Tite teve uma postura "linha dura", cobrando o time a todo momento. Ele se movimentou muito pela área técnica, reclamou de posicionamento e deu orientações. Nas duas pausas para hidratação, a roda de conversa foi de muita atenção.

No fim da partida, o próprio treinador revelou o motivo de se engajar tanto no evento: a admiração pelo grupo. Tite quase foi às lágrimas ao se declarar aos amigos e ex-comandados.

Foi uma preleção de coração e de gratidão a eles [jogadores]. Eles são gigantes, eles são enormes. Eles são muito mais do que vocês pensam, como pessoas, grandes como ser humanos. Vocês não imaginam o quão grande esse grupo é no campo ético e moral.

Tite, ex-técnico do Corinthians

Corinthians Legends e Boca Legends se enfrentaram em jogo festivo no Pacaembu Imagem: Jose Manoel Idalgo / Corinthians

Tite brinca sobre retorno ao futebol: 'Voltei hoje'

Antes e depois do jogo, Tite foi questionado diversas vezes pela imprensa sobre o retorno ao futebol, mas se esquivou. O treinador afirma que está bem, poucos meses após anunciar uma pausa na carreira por questões de saúde.

O técnico, em clima leve, até brincou em uma das perguntas: "Já voltei [a trabalhar] hoje".

Além disso, Tite não negou que sente saudade da profissão e, principalmente, do período em que passou pelo Corinthians. O ídolo alvinegro classificou o reencontro como um momento "mágico".