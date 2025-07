Times Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras goleiam pelo Paulistão

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras triunfaram neste sábado, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. O Sub-15 bateu o Real Soccer por 4 a 2, enquanto o Sub-17 aplicou uma goleada de 10 a 1 diante do Pinda.

Ioannis, Kaiki e Gabriel Leite foram às redes pelo time Sub-15, que também contou com um gol contra para garantir a vitória. Bernardo (quatro vezes), Kaique (três vezes), Vinicius (duas vezes) e Lucas Quitzau foram os responsáveis pelos gols da outra categoria do Verdão.

Com o triunfo, o Sub-15 somou seus primeiros três pontos pela segunda fase no Grupo 24. A equipe já acumula 11 vitórias em 12 partidas pelo torneio e vai em busca do sexto título consecutivo de Paulista

Na próxima rodada, o time terá pela frente o Monte Azul, no próximo sábado (12), às 9h (de Brasília), no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul.

O Sub-17, que está no Grupo 24, acumula 11 vitórias após 12 rodadas. A equipe busca seu 15º título da competição.

Agora, o Sub-17 muda o foco para o Brasileirão. O Palmeiras irá enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 14h45, na Gávea.

Regulamento

Na segunda fase do Paulista, 48 clubes estão dispostos em 12 grupos com quatro equipes cada. Os times se enfrentam dentro de suas chaves, em turno e returno, e os oito melhores colocados gerais, independentemente do grupo, avançam à terceira fase.