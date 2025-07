Müller se despede triste do Bayern após 25 anos: 'Talvez merecêssemos mais'

Após o apito final na derrota do Bayern de Munique, por 2 a 0, para o Paris Saint-Germain, no Mundial de Clubes, Thomas Müller acenou para a torcida alemã pela última vez. Seu quarto de século no clube alemão chegou ao fim. O craque, de 35 anos, saiu com um final agridoce para uma gestão repleta de glórias.

Müller entrou em campo aos 35 do segundo e teve a chance de marcar nos últimos minutos. O árbitro marcou pênalti de Nuno Mendes no alemão no final do jogo, mas o lance foi anulado após análise dele no VAR.

"Ainda estou em modo de trabalho agora", disse Müller. "Não parece muito diferente de antes do jogo, quando tentamos, e eu também tentei, avançar mais uma rodada." Ele ainda não estava pronto para refletir sobre sua brilhante carreira no Bayern, que começou quando chegou ao clube aos 10 anos, no verão de 2000.

"No fim das contas, talvez merecêssemos mais", disse Müller. "Mas no futebol, quando há partidas tão disputadas, às vezes é cara ou coroa. E, sim, perdemos."

Müller fez mais jogos do que qualquer outro jogador no Bayern, com mais de 200 gols marcados e mais de 200 assistências. Ele levou o clube a um recorde de 13 títulos do Campeonato Alemão, saindo com um último campeonato na temporada passada.

Mas o Bayern anunciou em abril que não renovaria seu contrato robusto por mais uma temporada. "Claro, estou ciente de que este foi meu último jogo e vou ver o que se passa na minha cabeça nos próximos dias", disse Müller.

Ele não revelou seus planos para o futuro, embora haja relatos que o ligam a uma possível transferência para a Major League Soccer, sediada nos EUA. "No momento, não estou com vontade de compartilhar meus pensamentos mais profundos sobre minha carreira", disse Müller. "Perdemos uma grande luta, um jogo muito importante para nós."