Mundial vê imediatismo na prática e só pode ter um técnico longevo na semi

As semifinais da Copa do Mundo de Clubes terão, no máximo, um treinador com trabalho longevo. Todos os outros ocupam seus cargos há menos de duas temporadas com um deles até estreando no torneio.

O que aconteceu

Os dois semifinalistas já confirmados contrataram seus atuais técnicos no último ano. Renato Gaúcho assumiu o Fluminense no início de abril, enquanto o italiano Enzo Maresca completou um ano no Chelsea agora em julho.

Do outro lado, três dos quatro times que disputam as vagas restantes seguem o mesmo roteiro. Kompany foi contratado pelo Bayern no início da última temporada; Niko Kovac comanda o Borussia desde fevereiro; e Xabi Alonso assumiu às vésperas estreou no comando do Real no próprio Mundial.

Luis Enrique, técnico do PSG, durante jogo contra o Botafogo Imagem: Frederic J. Brown / AFP

Apenas Luis Enrique e o PSG possuem um trabalho longo —assumindo como critério estar há pelo menos duas temporadas. O espanhol ocupa o cargo há dois anos e foi coroado recentemente com o título da liga dos campeões.

O Mundial começou com apenas seis técnicos ocupando o cargo há mais de dois anos, mas nenhum deles segue no torneio. O líder disparado era Diego Simeone, desde o final de 2011 no Atlético de Madri, seguido por Pep Guardiola, há oito anos no City. Abel Ferreira foi o quarto, caminhando para o seu quinto ano no Palmeiras.

Técnicos mais longevos no começo do Mundial