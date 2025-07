Técnico do Dortmund elogia Real e diz que empate seria 'um pouco injusto'

Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, considerou justa a classificação do Real Madrid para a semifinal do Mundial de Clubes, com a vitória da equipe espanhola, por 3 a 2, neste sábado, em Nova Jersey. O treinador achou uma "pura loucura' o final do jogo, com três gols marcados, e ainda destacou a atuação do goleiro Courtois.

"É uma vitória merecida para o Real Madrid. Se tivéssemos marcado aquele gol, teria sido um pouco injusto, por assim dizer", disse o croata em entrevista coletiva. Kovac não gostou da movimentação de seus jogadores em boa parte da partida.

"No segundo tempo, mostramos um pouco mais, tivemos mais posse de bola", disse o técnico. "Depois dos 85 minutos, foi tudo pura loucura."

Kovac elogiou a defesa sensacional do belga Courtois no último lance da partida, em chute de Sabitzer, impedindo o empate e garantindo o Real Madrid na semifinal. "Ele é um dos melhores goleiros do mundo. Como ele defendeu aquele chute? Ele estava bem ali, no pé da trave."