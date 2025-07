Técnico do Chelsea fala em 'noite perfeita' após vitória e gol de Estêvão

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, exaltou "noite perfeita" após a classificação do Chelsea na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1 no Mundial de Clubes, com gol marcado por Estêvão pelos brasileiros.

O que aconteceu

O treinador comemorou a passagem do elenco inglês para a semifinal do torneio. O Chelsea abriu 1 a 0 com Cole Palmer, sofreu o empate com golaço de Estêvão e, ao fim da partida, conseguiu a vitória com Malo Gusto.

Estou feliz porque vencemos e ele (Estêvão) marcou. Foi uma noite perfeita. Enzo Maresca, ao DAZN

Com a vitória, a equipe de Londres vai enfrentar o Fluminense em busca de uma vaga na decisão. A partida será na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília). Do outro lado, PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund são os confrontos que decidirão os outros classificados às semifinais.