Técnico diz o que falta ao Real para pegar PSG e faz mistério sobre Mbappé

Imagem: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, revelou o que precisa melhorar em sua equipe antes do jogo contra o PSG, que ocorre pela semifinal do Mundial de Clubes na quarta-feira. Ele, que falou ao Dazn após a vitória espanhola sobre o Borussia Dortmund, também fez mistério sobre o retorno de Mbappé ao time titular.

Fala, Xabi Alonso!

Real está pronto? "No geral, temos tido bastante estabilidade nos últimos jogos, mas precisamos ter um pouco mais de posse de bola."

Final maluco contra Dortmund. "Até os 80 minutos, controlamos o jogo muito bem, tanto com a bola quanto sem ela. Depois, tudo ficou agitado e não entendemos o que estava acontecendo. Muita coisa aconteceu em pouco tempo. Talvez seja bom para nós aprendermos e concentrarmos mais na próxima vez."

Reservas em alta. "Precisamos de todos. Quem está no banco também precisa estar conectado ao jogo.. [...] Não são só os titulares que são decisivos, mas quem entrou jogou muito bem."

Mbappé joga contra PSG? "Não tenho ideia ainda. A partir de amanhã, começarei a pensar nisso. Mas ele é um dos jogadores mais completos do mundo e pode atuar em várias posições."